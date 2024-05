Le ministre de l'Education , Moustapha Guirassy a pris part au 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗲́𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟰

Du 19 au 22 mai 2024 ร Londres, nous avons pris part, ร cรดtรฉ de 120 autres homologues ministres venant de 110 pays diffรฉrents, ร la 20e รฉdition du ๐ ๐จ๐ซ๐ฎ๐ฆ ๐ฆ๐จ๐ง๐๐ข๐š๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅโ€™๐žฬ๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, le plus grand rassemblement international dโ€™acteurs de haut niveau de lโ€™ร‰ducation et de la Formation. Cette rencontre avait comme thรจme principal ยซ ๐„๐ง๐œ๐จ๐ฎ๐ซ๐š๐ ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐žฬ๐ก๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ˆ๐€, ๐ซ๐ž๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐œ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž, ๐ž๐ญ ๐š๐œ๐œ๐žฬ๐ฅ๐žฬ๐ซ๐ž๐ซ ๐ฅโ€™๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ยป. Notre prรฉsence ร ce forum tรฉmoigne de lโ€™engagement du ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐žฬ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž, le ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ, ๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ซ๐จ๐ฎ ๐ƒ๐ข๐จ๐ฆ๐š๐ฒ๐ž ๐ ๐€๐˜๐„ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฌ๐จ๐ง ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž, ๐Ž๐ฎ๐ฌ๐ฆ๐š๐ง๐ž ๐’๐จ๐ง๐ค๐จ, ร redonner aux politiques รฉducatives toute leur importance dans le cadre de notre quรชte de souverainetรฉ รฉconomique, agricole, industrielle et socioculturelle. Prendre part aux rencontres internationales qui vont redรฉfinir les politiques รฉducatives internationales devient donc nรฉcessaire et stratรฉgique. Cette participation revรชt donc une importance particuliรจre. Elle nous a offert une occasion prรฉcieuse de partager notre vision dโ€™une ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐žฬ๐ญ๐žฬ ๐žฬ๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ž๐ญ ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž, qui vise ร former dโ€™ici 2035 un nouveau type de citoyen ancrรฉ dans ses valeurs africaines et spirituelles, tout en รฉtant prรชt ร relever les dรฉfis du dรฉveloppement durable, des sciences, des technologies, du numรฉrique et de lโ€™intelligence artificielle. Le forum a รฉtรฉ une plateforme dโ€™รฉchanges fructueux sur des sujets cruciaux pour lโ€™avenir de lโ€™รฉducation. Jโ€™ai eu lโ€™honneur de rencontrer lโ€™envoyรฉ spรฉcial du Premier ministre Britannique en matiรจre dโ€™รฉducation et le directeur gรฉnรฉral du British Council, plusieurs autres autoritรฉs et acteurs qui รฉvoluent dans l'innovation des technologies รฉducatives. Ces discussions ont beaucoup portรฉ sur lโ€™intelligence artificielle, les enjeux climatiques et le dรฉveloppement durable. Mais la grande leรงon que je retiens de ce forum est surtout ๐ฅโ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐œ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐žฬ ๐๐ž๐ฌ ๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ ๐ง๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐š๐ง๐ฌ ๐œ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฑ๐ญ๐ž ๐๐ž ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ฒ๐ฌ๐ญ๐žฬ๐ฆ๐ข๐ช๐ฎ๐ž. Les enseignants doivent รชtre au cล“ur des dรฉfis de transformation. Ils doivent, non seulement comprendre et รชtre formรฉs aux enjeux actuels, mais aussi savoir les transmettre. Nous avons รฉgalement pris part ร une rencontre avec la dรฉlรฉgation de lโ€™Organisation du monde islamique pour lโ€™ร‰ducation, les Sciences et la Culture (ICESCO). Lors de notre intervention, nous avons mis en avant la tragรฉdie que vivent les enfants de la Palestine. Nous avons demandรฉ aux pays membres de lโ€™ICESCO de porter une rรฉsolution pour soutenir ces enfants et la Palestine. Dans le cadre de cette mission, conformรฉment ร mes engagements dโ€™associer dans la mesure du possible les syndicats, jโ€™avais invitรฉ le syndicat G7. Pour cette premiรจre sortie, jโ€™ai invitรฉ monsieur DAME MBODJ ร faire partie de la dรฉlรฉgation. Encore une fois, ce n'est pas du tout un engagement concertรฉ, mais une initiative que j'ai prise librement pour faciliter le partage d'expรฉriences et montrer aussi que nous appartenons ร un secteur et que nous sommes tous des acteurs essentiels. ๐‘ด๐’๐’–๐’”๐’•๐’‚๐’‘๐’‰๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’‚ ๐‘ฎ๐’–๐’Š๐’“๐’‚๐’”๐’”๐’š ๐‘ด๐’Š๐’๐’Š๐’”๐’•๐’“๐’† ๐’ ๐’† ๐’โ€™๐‘ฌ๐’ ๐’–๐’„๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’†.