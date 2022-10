LDC: Le Barça et l’Inter jouent très gros, Mané et le Bayern se déplace à Plzeň…

La quatrième journée de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi avec FC Barcelone – Inter Milan en tête d’affiche. Au même moment le Bayern Munich de Sadio Mané se déplacera sur le terrain de Viktoria Plzen. Dans un groupe C dominé par le Bayern, qui se qualifierait en cas de succès en déplacement en République tchèque au Viktoria Plzen, Catalans et Milanais en sont réduits à se disputer la deuxième place. Un cador restera forcément sur le carreau. Pour le Barça et son buteur Robert Lewandowski, la semaine s’annonce par ailleurs particulièrement corsée avec un déplacement à Madrid dimanche pour le clasico de Liga face au Real. Programme de la 4e journée Groupe A (16h45) Naples (ITA) – Ajax Amsterdam (NED) (19h00) Glasgow Rangers (SCO) – Liverpool (ENG) Groupe B (16h45) Atlético Madrid (ESP) – Club Bruges (BEL) (19h00) Bayer Leverkusen (GER) – Porto (POR) Groupe C (19h00) Viktoria Plzen (CZE) – Bayern Munich (GER) (19h00) FC Barcelone (ESP) – Inter Milan (ITA) Groupe D (19h00) Sporting Portugal (POR) – Marseille (FRA) (19h00) Tottenham (ENG) – Eintracht Francfort (GER)