Jeux olympiques spéciaux mondiaux : le drapeau national sera remis aux athlètes, vendredi

Le Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, remettra, vendredi à 11h, le drapeau national aux athlètes sénégalais en partance pour les Jeux olympiques spéciaux mondiaux 2023 qui se dérouleront à Berlin (Allemagne) du 17 au 25 juin, indique un communiqué transmis à l’APS.



La délégation sénégalaise sera composée de 54 personnes, dont 34 athlètes qui participeront à six disciplines : athlétisme, basketball, bocce, natation, football et équitation.



Près de 7000 athlètes venant de plus de 180 pays prendront part aux 26 disciplines en compétition dans le cadre de ces Jeux spéciaux mondiaux, une compétition sportive réservée aux personnes en situation de handicap mental ou cognitif.



Ces jeux sont organisés par Special Olympics, une structure qui organise la formation et des concours pour des enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle. Le communiqué la présente comme ‘’une organisation internationale qui brise les barrières et les stéréotypes que vivent les personnes à intelligence spéciale”.



Elles pourront, “grâce au sport, à l’éducation sanitaire et au développement communautaire, “trouver des solutions à l’inactivité, l’injustice, l’intolérance et à l’isolement social”.



SK/ASG