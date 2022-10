Jürgen Klopp dézingue le PSG, le retournement de veste de John Textor

Le désarroi de Jürgen Klopp

Hier, Jürgen Klopp a été interrogé sur ses chances de rivaliser avec l’équipe de Pep Guardiola toute la saison, et bien le coach de Liverpool a été catégorique : non. « Vous n'allez pas aimer la réponse, personne ne peut rivaliser avec City », a-t-il déclaré. C’est la première fois que le coach allemand s’emporte sur ce sujet. Et la raison de ce déséquilibre est simple pour Klopp : c’est l’argent. Ce matin, le Daily Star et le Daily Mirror ont fait de nombreux jeux de mots pour souligner l’argent pétrolier qui alimente Manchester City. Klopp a rappelé que trois clubs, dont City, le Paris Saint-Germain et Newcastle, ont le soutien de la richesse d'une nation qui leur permet de « faire ce qu'ils veulent ». Le manager des Reds sait que les institutions ne peuvent pas faire grand-chose pour freiner le pouvoir de ces clubs, surtout pour se renforcer pendant le mercato.



John Textor au Portugal

On apprend ce matin en lisant Record que le futur propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, a tenté d’acquérir un quart du Sporting. L’homme d'affaires américain aurait essayé d'acheter la dette du club portugais envers la banque Novo Banco. Selon le quotidien, il a fait une proposition à l'entité bancaire d'une valeur de 60 millions d'euros. Son offre a été refusée, mais si elle avait été acceptée, il aurait pu devenir propriétaire d'environ 25% du capital social du club en 2026. Actuellement, d'autres fonds d’investissement, surtout américains, tentent de faire la même manœuvre. Au final, c'est Lyon qui profitera de l'argent de John Textor.



Un grand absent pour les Bleus

Ce qui fait les gros titres ce matin, c’est la terrible nouvelle qui concerne N’Golo Kanté. Comme on peut le lire sur la Une du Figaro Sport ce matin, et dans Le Parisien, le champion du monde a rechuté suite à une blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière à l'entraînement, et à l'issue d'un nouvel examen vendredi matin à Londres, le milieu de Chelsea va être contraint de renoncer au Mondial. Il sera éloigné des terrains durant environ trois mois. Ce premier forfait va laisser un vide au milieu pour L’Équipe.