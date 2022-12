Insécurité routière à Sédhiou: 47 morts et 718 blessés enregistrés dans 424 accidents en 18 mois

Ça meurt sur les routes de Sédhiou. C’est le moins qu’on puisse dire avec un bilan qui fait état de 47 morts, 718 blessés, 40 dégâts corporels et 2050 infractions en 18 mois seulement. Le dernier accident, survenu mercredi dernier à 14 heures sur l'axe carrefour 22/Kolda à hauteur du pont de Bougnadou, a fait 4 morts et 15 blessés dont 4 dans un état grave. La situation est tellement préoccupante aux yeux des autorités qu’un comité régional de développement (CRD) a été organisé pour trouver les voies et moyens d’endiguer le mal. Les causes de l'hécatmbe identifiées Les autorités administratives, sanitaires, politiques, les chefs des services régionaux et départementaux, les chauffeurs et transporteurs et les conducteurs de motos de Jakarta ont saisi la campagne nationale que mène l’agence de la sécurité routière (ANASER) pour identifier les principales causes de cette tragédie sur les routes qui endeuillent Sédhiou. A l’unanimité, les participants au CRD ont indexé les conducteurs de motos Jakarta. 8 accidents sur 10 impliquent un conducteur de ces deux roues, informent les forces de défense et de sécurité. Certains d’entre eux sont des mineurs âgés entre 12 et 16 ans. Ils sont accusés de rouler sans permis de conduire, sans aucune mesure de protection civile et sans aucune notion du code de la route. Il a été remarqué aussi que les conducteurs de motos Jakarta commettent ces accidents le plus souvent la nuit.