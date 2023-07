Hervé Pénot très remonté contre le Bayern : « Sadio Mané n’était plus désiré et ils ont tout fait pour s’en débarrasser »

Le départ contraint de Sadio Mané vers l’Arabie Saoudite a été une situation difficile pour le joueur sénégalais, qui avait d’autres aspirations pour sa carrière. Dans les jours à venir, il devrait s’engager avec Al-Nassr et retrouver Cristiano Ronaldo, une opportunité de carrière intéressante pour le champion d’Afrique, mais qui ne correspondait pas à ses préférences.

D’après les révélations d’Hervé Pénot, spécialiste de l’Afrique pour le journal L’Équipe, Sadio Mané avait en réalité l’ambition de réussir à Munich avec le Bayern. Cependant, cette opportunité lui a été refusée, et c’est seulement après avoir compris qu’il n’avait plus sa place au sein de l’équipe bavaroise qu’il a été contraint de se tourner vers le Golfe. « Il n’avait pas l’intention de partir, mais le Bayern voulait à tout prix s’en débarrasser. Alors pourquoi ne pas accepter l’offre de l’Arabie Saoudite avec le même salaire ? Sadio Mané ne cherchait pas spécifiquement à aller en Arabie Saoudite, il voulait simplement retrouver un emploi », a-t-il confié.

Hervé Pénot s’est également dit choqué par la manière dont Mané a été traité par Thomas Tuchel ces derniers mois. « Il ne s’est pas laissé séduire par d’autres propositions, il a été pratiquement mis à la porte. Le coach du Bayern, par son attitude envers Mané, a agi de manière assez honteuse », a-t-il poursuivi. Pour lui, les Bavarois ont poussé l’attaquant sénégalais à sérieusement envisager un avenir loin de la Bavière. « Sadio Mané n’était plus désiré et ils ont tout fait pour s’en débarrasser. Il y a eu une conférence de presse où il a été dénigré, et il a même été critiqué de manière sévère lors des entraînements », a conclu Hervé Pénot.