Foot: l'Allemand Thomas Müller prend sa retraite internationale

Une page se tourne pour la Mannschaft : l'international allemand Thomas Müller, vainqueur de la Coupe du Monde 2014 et star du Bayern Munich, a annoncé lundi sa retraite internationale dans la foulée de l'Euro où il a très peu joué. "Après 131 matches internationaux et 45 buts, je dis aujourd'hui au revoir à l'aigle (emblème de l'équipe d'Allemagne ndlr)", a-t-il annoncé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, mise en scène sur un terrain de football de la petite ville bavaroise de Pähl (sud), où "tout a commencé" pour le joueur de 34 ans, Thomas Müller, 35 ans, a tenu à "remercier" ses supporters. "Nous avons fait la fête ensemble et avons parfois écrasé une larme ensemble, je voudrais dire merci à tous les fans", a-t-il déclaré, au lendemain de la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre (2-1) en finale de l'Euro 2024, organisé en Allemagne. - "Figure marquante"- Cette annonce intervient alors que l'équipe allemande a manqué il y a dix jours son rêve de remporter l'Euro sur son propre sol, après sa défaite face à la Roja vendredi 5 juillet en quart de finale. Thomas Müller a passé l'essentiel du tournoi sur le banc, ne se voyant accorder que très peu de temps de jeu. Son départ signe surtout la fin d'une époque pour la Mannschaft, qui tourne le dos aux derniers représentants de sa génération dorée ayant gagné la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Parmi les joueurs de cette équipe, seul le gardien de but, Manuel Neuer, fait désormais à 38 ans toujours partie de l'équipe nationale, alors que le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a lui aussi annoncé sa retraite après l'Euro. "Avec Müller, c'est l'une des figures les plus marquantes de ces 15 dernières années qui quitte la scène de l'équipe nationale allemande", a résumé le tabloïd allemand BILD. Thomas Müller s'inscrit au sixième rang des meilleurs buteurs de l'histoire du pays. Il a disputé quatre coupes du Monde et quatre Euro. Seuls Lothar Matthaeus et Miroslav Klose ont joué plus de matches pour l'Allemagne que lui. "Thomas est un professionnel passionné, qui brûle toujours autant pour le football qu'au premier jour. Il a enrichi notre équipe non seulement par ses qualités sportives, mais aussi en tant que leader, modèle, figure d'identification", a déclaré de son côté le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann. - "Grandes victoires" - "Lorsque j'ai pu disputer mon premier match international avec l'équipe nationale allemande il y a plus de 14 ans, je n'aurais jamais pu rêver de tout cela. De grandes victoires et des défaites amères. Parfois dévasté, pour mieux me relever ensuite", a déclaré Thomas Müller. L'attaquant continuera en revanche à jouer pour son club du Bayern Munich, où il a prolongé en décembre dernier jusqu'à l'été 2025. "La jeune génération ne connaît pas l'équipe nationale sans Thomas Müller et je ne peux pas vraiment l'imaginer sans lui. Je suis heureux qu'il continue à jouer pour nous", a réagi lundi Herbert Hainer, le président du club. La carrière de Thomas Müller est intimement liée au Bayern, pour ce Bavarois pur jus, né une cinquantaine de kilomètres au sud du centre de Munich. Après ses débuts à Pähl, il a rejoint les équipes de jeunes du Bayern à l'été 2000 à seulement 10 ans, et y a signé son premier contrat professionnel neuf ans plus tard. Il y a décroché ses deux Ligues des champions en juin 2013 à Wembley (2-1 contre le Borussia Dortmund) et en août 2020 à Lisbonne (1-0 contre le Paris SG). Il a disputé deux autres finales de C1 perdues, en 2010 contre l'Inter Milan et en 2012 contre Chelsea à l'Allianz Arena.