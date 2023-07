Emigration clandestine : « Voilà un crime qui se banalise », A Tine

Des centaines de milliers de victimes dans la méditerranée. Le voyage de l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries est l’un des itinéraires les plus dangereux pour les migrants. Quelles responsabilités imputées au chef d’Etat africains ? Et que dire organisations africaines ? Ce beau monde est-il le premier responsable ? « Voilà un crime qui se banalise, les responsabilités doivent être situées au pays de provenance autant qu’au pays de destination ou de transit. Les droits fondamentaux les plus élémentaires dont le droit à la dignité humaine et le droit à la vie devenues une abstraction. Tragique », déclare, sur twitter, Alioune Tine, fondateur, Think tank, Afrikajom Center. La semaine dernière, le Sénégal a démenti, sans convaincre, la disparition en mer de 300 de ses ressortissants au large des îles Canaries