La sortie du Président tunisien Kaïs Saied à propos des migrants subsahariens n’a pas encore fini de soulever des vagues dans les différents milieux diplomatiques africains. L’ancien Premier ministre et actuelle candidate déclarée à l’élection présidentielle du 25 février 2023, Aminata Touré est en pole position dans le lot des dirigeants africains déterminés à faire regretter à Kaïs Saied sa déclaration. Pour la nouvelle opposante au régime de Macky Sall, « au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du Président Kaïs Saied, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union Africaine pour violation de sa Charte constitutive ». Last but not least, Mimi Touré va jusqu’à demander la suspension de « la participation de la Tunisie à la Coupe d’Afrique des Nations de Football ».