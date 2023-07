Cours en ligne Ucad : « Il y a plus d’étudiants connectés que d’étudiants présents dans les salles… »

Pr Claude Lishou, directeur de l’Institut Supérieur pour la Formation à Distance de l’UCAD (ISFAD) révèle qu’il y a plus d’étudiants connectés que d’étudiants présents dans les salles de cours en présentiel. D’après lui, l’écrasante majorité des étudiants suivent les cours en ligne et certains établissements ont même fini leurs évaluations en ligne et sont en passe de proclamer leurs résultats.

« La gouvernance de l’UCAD s’appuie sur un dialogue permanent avec les représentants des amicales afin d’amplifier la sensibilisation pour ramener les étudiants encore sous informés à comprendre les enjeux et le bien-fondé de la décision qui a été prise de basculer conjoncturellement en FAD », explique Pr Claude Lishou, directeur de l’Institut Supérieur pour la Formation à Distance de l’UCAD (ISFAD), dans un entretien avec Seneweb.

Pour le Pr Claude Lishou, les crises ont engendré des opportunités extraordinaires pour l’UCAD mais aussi pour les étudiants qui sont initiés au nouveau paradigme de la FAD qui change totalement des formations traditionnelles, tout en tirant les formations présentielles vers le haut par des standards aujourd’hui de qualité.

« Le Conseil académique a acté la décision de fermeture de l’UCAD face aux évènements sociopolitiques malheureux ayant entraîné une insécurité des biens et des personnes, l’impossibilité d’accès aux amphithéâtres, l’arrêt des prestations du Centre des œuvres. L’usage de la formation à distance s’est imposé à l’unanimité comme unique alternative, afin de terminer l’année universitaire, car l’ensemble des parties était d’accord qu’une année blanche n’était pas envisageable. À leur tour, les Conseils d’établissement (Facultés, Instituts et Grandes Écoles) ont adapté la décision du Conseil académique de l’Université avec des stratégies propres de mise en œuvre, conformément à la délibération du conseil académique », ajoute-t-il.

D’après lui, l’UCAD a réactivé la stratégie qui était mise en œuvre lors de la crise de la Covid-19. E cette stratégie, jamais interrompue, mais enrichie à travers les recommandations opérationnelles du Comité d’Orientation de la Stratégie du Numérique de l’UCAD, mis en place en 2021 par le Rectorat, a doté l’Institution de tous les outils juridiques, techno pédagogiques et académiques pour un déploiement à grande échelle, de formations multimodales.

Créé en 2023 en conformité avec la vision du Recteur Ahmadou Aly MBAYE, l’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) propose un portail de la formation ouverte et à distance à l’UCAD en regroupant les plateformes des établissements, mais aussi les plateformes transversales pour la mise en œuvre d’une stratégie de mutualisation, d’une politique coordonnée de la diffusion des enseignements dans un environnement d’une massification toujours croissante de l’effectif des étudiants et des offres diplômantes ou certifiantes courtes.

L’ISFAD s’adosse sur les trois piliers du LMD en étroite collaboration avec les établissements: mutualisation des ressources pédagogiques, mutualisation des ressources humaines et mutualisation des moyens financiers.