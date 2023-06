Condamnation de Sonko : Guy Marius Sagna « La justice confirme un complot d’État… »

Ousmane Sonko est blanc comme neige comme nous l’avons toujours dit. Ousmane Sonko est coupable d’être le chef de file du courant politique des patriotes panafricains du Sénégal et d’avoir un programme anti-néocolonial.

Nous dénonçons la justice couchée et corrompue qui a servi d’instrument pour rendre inéligible Ousmane Sonko.

Mais la candidature de Ousmane Sonko dépend du peuple sénégalais. C’est pourquoi nous peuple sénégalais devons résister à cette énième manipulation de la justice pour tenter de liquider un candidat.

Nous devons poursuivre ma résistance constitutionnelle jusqu’à ce que Ousmane Sonko recouvre tous ses droits constitutionnels confisqués.

S’il y a quelqu’un qui est inéligible : c’est le président Macky Sall.

Imposons-lui un rapport de force constitutionnel afin qu’il ne soit pas candidat et qui préserve la candidature de Ousmane Sonko.