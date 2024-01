Baisse des prix à la consommation en novembre 2023

En novembre 2023, les prix à la consommation se sont repliés de 1,2%, en rythme mensuel, en liaison au fléchissement des prix de produits alimentaires (-2,5%), notamment, ceux des céréales non transformées (-1,8%), des poissons frais (-12,5%), des huiles (-2,3%) et des légumes frais en fruits ou racine (-3,0%). Sur un an, les prix à la consommation se sont légèrement renchéris de 0,9%, en novembre 2023, en faveur d’une hausse observée au niveau du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,9%), des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+1,9%), de la santé (+2,1%), des transports (+3,4%), de l’enseignement (+1,6%), des « restaurants et hôtels » (+2,9%) et des « biens et services divers » (+4,6%). S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle est restée stable, en variation mensuelle, et a légèrement augmenté de 0,9%, en glissement annuel. En rythme mensuel, les prix des produits locaux et ceux importés ont diminué, dans l’ordre, de 1,6% et 1,0%, en novembre 2023. Sur un an, les prix de produits locaux et importés se sont accrus, respectivement, de 0,4% et 0,5%, en novembre 2023.