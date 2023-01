Lors de l’installation hier du Bureau du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye a appelé les acteurs politiques à la préservation de la paix dans l’espace public. Face aux conseillers territoriaux, qui ont assisté à l’ouverture solennelle de la première session ordinaire 2023 du Haut-conseil des collectivités territoriale, qui débute ainsi sa deuxième mandature, elle a regretté l’escalade de violence dans le paysage politique. «Nous assistons actuellement à la recrudescence de la violence sous toutes ses formes. (…). Mais, nous appelons à la retenue afin de préserver la paix civile et la stabilité sociale», a lancé la présidente du Hcct. «Comme nous pouvons tous le constater, le Sénégal est une oasis de paix dans un désert d’instabilité. Avec l’exploitation du gaz et du pétrole, notre pays devient la cible des pêcheurs en eaux troubles», prévient Aminata Mbengue Ndiaye. Que faire ? «Nous devons tous travailler à préserver la paix, qui est notre plus précieuse richesse. Ensemble, nous devons cultiver la tolérance et promouvoir l’esprit de compétition dans le fair-play afin de transmettre à nos héritiers un Sénégal de paix comme nos devanciers ont su le faire», enchaîne Aminata Mbengue Ndiaye.