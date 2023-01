Abdoul Mbaye : « Ce mois de janvier sera sans doute le pire vécu en morts sur nos routes »

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act), Abdoul Mbaye a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu dans la nuit de dimanche à l’entrée de Ngeun Sarr (Louga, nord). « Ce mois de janvier sera sans doute le pire vécu en morts sur nos routes », estime Abdoul Mbaye. Selon lui, des consignes spéciales doivent être impérativement données à tous les chauffeurs par leurs employeurs (prudence et vitesse maximale). « Nous présentons nos condoléances émues aux familles de nos compatriotes de nouveau victimes du grave accident survenu sur la route de Sakal et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », ajoute-t-il.