"À M. SIDIKI KABA : CHER MAÎTRE, USEZ DE VOTRE DEVOIR D’INGRATITUDE !" Par DR ABDOURAHMANE DIOUF

Nous vous avons beaucoup admiré dans notre prime jeunesse. Nous nous sommes inspirés de vous dans nos combats pour la défense des droits de l’homme. Vous aviez fait, à l’époque, la fierté du Sénégal à l’international. Il est vrai que vos services à la nation ont été moins étincelants ces dernières années. Mais vous restez un patriote dans l’âme. Du moins, je l’espère. Le ministère de l’Intérieur vient de vous être confié. Vous avez la lourde charge d’organiser la prochaine élection présidentielle, l’une des plus ouverte et des plus disputée de l’histoire politique du Sénégal. Une élection à laquelle votre patron ne participera. Mais une élection à laquelle vous soutenez un candidat. C’est suspect ! Ça ne rassure pas ! Nous ne nous en accommodons pas ! Au moment d’agir, merci de vous rappeler que le Sénégal est au-delà de nos contingences politiques. Merci de vous rappeler que casser de l’opposition ne vous grandira pas. Merci de rendre le processus électoral transparent et fluide. Prenez vos responsabilités ! Usez de votre devoir d’ingratitude ! Entrez dans l’histoire des hommes qui ont eu à se hisser au-dessus de leur clan pour se mettre au service de la patrie. Ass Abdourahmane DIOUF