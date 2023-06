400 BUS À GAZ ATTENDUS D’ICI DECEMBRE 2023... 

Ce sera la 1ère phase d’un plus vaste programme de mobilité couvrant un parc total de 1000 bus au gaz naturel ou électriques qui, dans le cadre du projet, auront des capacités de 50 à 90 places, avec une motorisation de type gaz (GNV–Euro VI) et/ou électrique (avec des bus électriques à batteries). C'est le 3ème plus grand projet de transport à Dakar avec, dans un premier temps, 400 bus à gaz pour 14 lignes sur 40km entre autres qui vont mailler le réseau du transport après le TER et le BRT dont les 121 bus électriques seront réceptionnés en septembre pour une mise en exploitation en décembre 2023.