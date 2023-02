2024 : « Macky est out, hors circuit… »Fou-malade

Fou-malade appelle Macky Sall a être un gentleman en partant tranquillement du pays après la fin de son reine en 2024. Selon le rappeur, l’élection présidentielle de 2024 doit avoir lieu, sans Macky Sall qui est disqualifié par la constitution. « Il est out, hors circuit… »,déclare l’un des membres de Y’en a marre. A l’en croire, la non-participation de Macky n’est pas à négocier. Le pays doit aller aux élections présidentielles avec Sonko, un autre candidat de BBY ou Apr, entre autres… « On ne peut pas vouloir aller dans un match de football et choisir les joueurs avec qui, on joue.. Affaire bi dafa wara nék, une affaire de gentleman… »