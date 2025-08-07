🔥 SCANDALE DU HCCT – Révélations explosives : la SCI FARA de Cheikh Seck devra rembourser plus de 3 milliards FCFA

Face à la pression de l’opinion et à la menace de poursuites, Cheikh Seck aurait reconnu les faits et proposé un remboursement, dans le cadre d’un accord à l’amiable, selon les déclarations du patron de la SOGEPA. Ce dernier affirme que l’ancien gestionnaire a été pris “la main dans le sac”, et que des engagements fermes de remboursement ont été pris.

Cette affaire, désormais mise à nu, symbolise parfaitement les dérives de la gestion immobilière publique sous l’ancien régime. Elle révèle aussi les pratiques de rente entretenues au détriment du contribuable. L’accord à l’amiable évoqué n’éteint toutefois pas les questions de responsabilité administrative et politique.

Le gouvernement Sonko-Diomaye a promis de poursuivre toutes les irrégularités, y compris si elles ont été conclues sous couvert d’anciens montages juridiques. La SOGEPA, en tant qu’organe de gestion du patrimoine immobilier de l’État, s’engage à recouvrer l’intégralité des montants dus.

📝 Note de la Rédaction

La révélation du rôle de la SCI FARA de Cheikh Seck dans le dossier du loyer indûment perçu pour l’immeuble du HCCT soulève de nouvelles interrogations sur ses relations d’affaires passées avec l’État.

Cheikh Seck a remporté plusieurs marchés publics dans le secteur de la Défense, notamment avec l’armée sénégalaise. Dans un contexte de redressement économique et de lutte contre les pratiques opaques, il devient impératif de passer au crible l’ensemble des contrats obtenus par cet acteur influent.

👉 La question est désormais posée :

Ces marchés ont-ils été obtenus via les mêmes procédés ?

Transparence, traçabilité, régularité des procédures : les autorités doivent aller au bout de la logique.

À suivre…