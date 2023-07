𝐏𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐌. 𝐊𝐨𝐧𝐚𝐭é 𝐂𝐡𝐞𝐢𝐜𝐤 𝐓𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧 𝐝'étu𝐝𝐞 𝐝𝐮 𝐋𝐲𝐜é𝐞 𝐊𝐨𝐝𝐨𝐧𝐬𝐨

Lors de la cรฉrรฉmonie de fin d'รฉtude du Lycรฉe Kodonso, un moment chargรฉ d'รฉmotion et de fiertรฉ a รฉtรฉ marquรฉ par le passage de M. Konatรฉ Cheick Tidiane, ancien รฉlรจve du lycรฉe et reprรฉsentant de l'Universitรฉ de Moncton. M. Konatรฉ a adressรฉ un message inspirant aux parents et aux รฉlรจves prรฉsents, mettant en avant l'importance de l'รฉducation et du choix des mรฉtiers dรจs maintenant. Il a partagรฉ son propre parcours scolaire au Lycรฉe Kodonso, se remรฉmorant avec gratitude les annรฉes passรฉes dans cet รฉtablissement. ยซ L'รฉducation est une clรฉ essentielle pour l'avenir de chacun de nous ยป, a-t-il dรฉclarรฉ ยซ Je vous encourage, chers รฉlรจves, ร saisir chaque opportunitรฉ qui vous est offerte ici au Lycรฉe Kodonso. Les bases que vous construisez aujourd'hui dรฉtermineront vos possibilitรฉs de demain. ยป Il a รฉgalement soulignรฉ le rรดle crucial du choix des mรฉtiers dรจs ร prรฉsent, invitant les รฉlรจves ร explorer leurs passions et leurs intรฉrรชts pour forger leur futur professionnel. ยซ Chaque rรชve est rรฉalisable avec dรฉtermination et persรฉvรฉrance ยป, a-t-il ajoutรฉ. M. Konatรฉ s'est dit particuliรจrement satisfait de voir l'accent que met le Lycรฉe Kodonso sur l'admission universitaire et l'accompagnement des รฉlรจves dans leur parcours d'รฉtudes supรฉrieures. Il a tรฉmoignรฉ de l'importance de cet engagement dans sa propre rรฉussite acadรฉmique et professionnelle. En conclusion de son discours, M. Konatรฉ a exprimรฉ sa gratitude envers le lycรฉe kodonso. Il a รฉgalement encouragรฉ chaque รฉlรจve ร croire en ses capacitรฉs et ร poursuivre ses rรชves avec dรฉtermination. ๐Ÿ’ซ Le passage restera gravรฉ dans les mรฉmoires comme une source d'inspiration et de motivation pour les gรฉnรฉrations futures du Lycรฉe Kodonso.