​Sénégal : plus de 800 enfants atteints de cancer chaque année

Au Sénégal, plus de 800 enfants sont atteints de cancer chaque année. Un chiffre inquiétant, surtout 250 d'entre eux restent cloués sur les lits d'hôpital. Des chiffres de l'association qui regroupe des médecins internes et anciens de la faculté de médecine. Les blouses blanches alertent sur le taux de prévalence élevé. Un débat posé lors des journées d'échanges scientifiques consacré à la prise en charge des cancers. Le cancer avance à grands pas au Sénégal. Les médecins internes à l'université cheikh Anta Diop de Dakar estiment que c'est un vrai problème de santé publique. « Le cancer est l'affaire de toutes les spécialités au Sénégal. Dans n'importe quelle spécialité tu peux trouver des malades atteints de cancer. C'est une affaire qui peut toucher presque toutes les organes. Le cancer digestif, le cancer hématologique. Chez l'homme surtout la prostate. Le cancer gynécologique. Donc il y a énormément de cas de cancer au Sénégal », a déclaré Dalahata Ba président de l'association des médecins internes et anciens du Sénégal. Cette maladie n'épargne pas aussi les enfants. Car selon la présidente de l'association, le taux de prévalence est élevé. « Le taux de prévalence du cancer est élevé chez les enfants au Sénégal. Il y a 250 enfants en traitement à peu près. Ils attendent 800 à 1200 cas de nouveaux cancers. Certains n'arrivent pas en l'oncologie. Parce qu'il y a une seule unité de l'oncologie pédiatrie dans tout le Sénégal », a indiqué Diénaba Kan au micro de Iradio. Le cancer continue de faire des ravages au Sénégal. Chaque année « plus de 11 mille personnes sont atteintes de cancer et près de 8 mille en mouraient », selon le centre international de recherche sur le cancer. Le cancer du col de l'utérus en est la première cause du taux de mortalité.