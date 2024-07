​Meurtre de la famille Diol à Denver: 60 ans de prison pour Kévin Bui

Le juge du tribunal de Denver a rendu sa décision dans l’affaire du meurtre d’une famille sénégalaise à Denver, aux Etats-Unis. Une peine sévère a été infligée au principal auteur de l’entreprise criminelle. Kévin Bui a été reconnu coupable de meurtre avec 2 de ses co-accusés. Une condamnation facilitée par l’aveu du jeune homme, qui a plaidé coupable, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mercredi. Lors du procès, le principal accusé a reconnu avoir volontairement provoqué un incendie dans la maison de la famille Diol. On croyait à un incendie accidentel. Mais finalement, les investigations de la police locale ont finalement révélé un acte criminel volontaire. La police avait alors publié une photo montrant trois hommes encagoulés sortant d’une maison. L’acte criminel avait entraîné la mort de Djibril Diol (29ans), Adja Diol (23ans) et leur fille, Khadija (2ans) ainsi que la sœur du père, Hassan (25 ans) et sa fille Hawa. Selon L’Obs, après une longue enquête, la police a finalement mis la main sur les trois adolescents présumés auteurs de l’incendie volontaire. Le trio de mineurs étaient poursuivis pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre au premier degré, cambriolage au deuxième degré, incendie criminel au premier degré et incendie criminel au quatrième degré. En effet, les membres de la bande se sont trompés de cible en visant la famille Diol au lieu de leur bourreau qui a chipé leurs téléphones. Les autres membres de la bande, à savoir Gavin Seymour et Dillion Siebert, ont été condamnés respectivement à 40 ans et 7 ans de prison. Une décision saluée par la famille. « Nous attendions ce jour depuis très longtemps. Maintenant, nous pouvons faire notre deuil et prier pour le repos de leurs âmes », a déclaré l’un deux, Ousmane Ba.