​Les primes journalières des GMI lors de législatives : Guy Marius Sagna dénonce une injustice et compte saisir l’autorité

Guy Marius Sagna, député du Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a dénoncé des inégalités sur les primes journalières pour l'alimentation (PJA) des agents des forces de défense et de sécurité déployés lors des élections. Selon le parlementaire de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), cela pose problème. Cette différence en l'à croire doit être réglée et expliquée. Le coordinateur du FRAPP décide également de saisir le ministre de l'Intérieur et le ministre des forces armées. « Les primes journalières pour l'alimentation (PJA) des agents des forces de défense et de sécurité déployés lors des élections au Sénégal posent problème. Certains policiers (GMI), militaires reçoivent 30.000 F CFA ou 20.000 F CFA pendant que d'autres reçoivent 16.000 F CFA ou 15.000 F CFA ou même 10.000 F CFA. Cette différence doit être réglée et si elle se justifie elle doit être expliquée. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des forces armées seront interpellés. (…). Les suggestions devront être prises en compte pour l'amélioration de l'organisation des élections », a dénoncé Guy Marius Sagna. Par ailleurs, le parlementaire est aussi revenu sur la situation salariale des agents ‘’stagiaires’’ de l'hôpital régional de Ziguinchor. « Les agents stagiaires de l'hôpital régional de Ziguinchor n'ont pas reçu leur motivation des mois de septembre et d'octobre. Motivation qui leur sert en réalité de salaire. Certains parmi eux sont stagiaires depuis 10 ans et reçoivent chaque mois parfois moins de 50.000 F CFA comme salaire. La santé des citoyens sénégalais de Ziguinchor et d'ailleurs est si importante qu'on ne peut accepter que les travailleurs de la santé soient payés moins de 50.000 F CFA par mois. Pire, qu'ils restent deux mois sans être payés. Mes pensées vont aussi aux travailleurs de la poste qui n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois d'octobre », déplore GMS.