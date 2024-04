​Le PR Bassirou Diomaye Faye à l’UE : « Tous les investisseurs européens dont les entreprises ont une expérience avérée dans des secteurs divers, sont les bienvenues au Sénégal »

Le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à rassurer son hôte, président du Conseil de l’union européenne, Charles Michel. Ce dernier qui est en visite au Sénégal pour 2 jours, a été reçu au palais de la République pour une séance d’échanges sur les partenariats futurs avec le Sénégal, notamment dans plusieurs domaines. Dans le cadre des investissements, le chef de l’État reste ouvert, mais à travers une coopération renforcée et dans le respect. Dans son discours, évoquant les défis majeurs liés à la sécurité, la pêche et même l’agriculture, le président de la République ouvre parallèlement ses portes aux investisseurs. « Les investisseurs européens dont les entreprises ont une expérience avérée dans des secteurs divers, sont les bienvenus au Sénégal. Nous renforcerons la coopération sénégalo-européenne qui s’ouvre vers des perspectives que nous souhaitons mutuellement bénéfiques », a confié le chef de l’État au président du Conseil européen. Dans le registre de la situation au Sahel face au défi de la lutte contre le terrorisme aussi, le président Faye, devant le président du Conseil européen, estime que « la paix et la sécurité des continents européen et africain qui sont étroitement liées », font également partie des défis.