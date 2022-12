​Gestion des déchets : Officiellement installée, la SONAGED SA va générer plus de 17 mille emplois

Voté à l’unanimité par les députés, le 5 Mai 2022, le projet de loi 06/2022 portant création de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED Sa), en remplacement de l’UCG vient de lancer ses activités.Dans son allocution, le ministre Abdoulaye Seydou Sow a déclaré que la SONAGED SA permettra de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets autour de trois métiers en partenariat avec le secteur privé et les collectivités territoriales.« Il s’agit, d’après Abdoulaye Seydou Sow, de la gestion de la collecte et du transport des déchets, la gestion d’infrastructures au niveau décentralisé à travers des sociétés d’exploitation et la création de filières de valorisation industrielle des déchets comme le plastique, l’organique pour du compost et les combustibles de substitution », a-t-il précisé.« Sur la base du modèle économique qui a été réalisé, en termes de retombées socio-économiques, les activités de la SONAGED entraineront la création de plus 17 000 emplois au bout de cinq ans », a renchéri le ministre Sow.Saluant le travail de l’UCG, à travers son Directeur général, Mass Thiam, Abdoulaye Seydou Sow, a souligné que ce dernier a fini « de donner à ce métier ses belles lettres de noblesse ».« Je voudrais profiter de cette belle journée de lancement officiel du démarrage de la SONAGED qui à partir de ce jour prend le relais de l’UCG, rendre un hommage mérité au nom du Chef de l’Etat, du Gouvernement à mon nom propre et au nom de l’ensemble des Sénégalais à ses vaillants travailleurs pour leur engagement, leur sacrifice quotidien pour rendre notre cadre de vie meilleur. Monsieur le Directeur général de la SONAGED. Vous avez fini de donner à ce métier ses belles lettres de noblesse. Ce métier grâce à vous est devenu plus prisé que jamais. Soyez en remerciés ainsi que l’ensemble de vos collaborateurs qui, sans leur concours, ses résultats ne seraient pas possibles », a félicité le ministre.Le DG Mass Thiam intervenait lors de la cérémonie de lancement des activités de la SONAGED SA, a souligné qu’à travers le programme « Sénégal zéro déchet », le président de la République, Macky Sall, a prévu de mettre en place une série d’infrastructures en relation avec le secteur privé et les collectivités territoriales, pour amener les acteurs vers une gestion vertueuse des déchets.« L’objectif de cette société est réellement de nous projeter dans l’économie circulaire. Ce qu’on sait faire au Sénégal, c’est de prendre les déchets à gauche et de les déposer à droite. Cette entreprise aura aussi pour but d’embrasser l’ensemble des déchets car, il y a une forte convergence des déchets solides, liquides, industriels et hospitaliers », a-t-il dit.Le capital initial de la SONAGED est détenu à 100% par l’Etat du Sénégal. En terme de retombées socio-économiques, les activités de la SONAGED entraineront la création de plus 17 000 emplois au bout de cinq ans et le traitement de 2,5 millions de tonnes de déchets par an. Aussi, 200 milliards de FCFA seront nécessaires pour assurer le fonctionnement de la société et faire face aux charges avec les prestataires de collecte (concessionnaires), les fournisseurs, entre autres, au niveau des 557 collectivités territoriales concernées.