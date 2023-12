​Développement de la Senelec et construction de salles de classe: la Boad octroie 42,5 milliards de Fcfa au Sénégal

Le Conseil d’administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) s’est réuni, pour sa 139eme session ordinaire. Après avoir approuvé le procès-verbal de la 138ème réunion, tenue le 20 novembre 2023, en visioconférence, le Conseil a examiné et approuvé les perspectives financières actualisées 2024-2028, le projet de budget programme 2024-2026 de la banque, la création du Comité des risques de la Boad, le rapport annuel Rse pour l'exercice 2022 et le renouvellement du mandat des membres du Comité Rse, informe Libération. Les administrateurs ont également approuvé cinq (05) nouvelles opérations pour un montant global de 141,3 milliards Fcfa, portant au montant inédit de 978,7 milliards Fcfa le total des engagements à date de la Banque pour l'année 2023 et à 8 196,1 milliards Fcfa, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976. A ce propos, ajoute le journal, 30 milliards de Fcfa ont été accordés à la Senelec pour le déploiement d'un réseau de communication électronique indépendant (LTE). Selon la Boad, le projet vise à soutenir le développement à long terme de la Senelec dans ses missions de production, transport et distribution d'énergie à travers la surveillance des infrastructures et installations électriques, la fiabilisation et la généralisation des opérations de télémesure et de télé conduite de son réseau de distribution électrique. La Boad a aussi approuvé un financement de 12,5 milliards de Fcfa au Sénégal pour la construction de 1528 salles de classe, en remplacement d’abris provisoires et d'ouvrages annexes. Le projet contribuera à l'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation au Sénégal. Il permettra de mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage environ 85 568 élèves défavorisés par an et réduire ainsi de 50% le taux d'abandon dans les écoles concernées. Par ailleurs la Boad a approuvé la mise en place d’un prêt à moyen terme de 46,5 milliards de Fcfa en faveur de Boa West Africa, pour le refinancement du micro, petite et moyenne entreprise. Ce prêt permettra aux filiales de Boa West Africa d'accroître leurs activités de financement à moyen terme de projets d'investissements productifs en faveur des Pme Pmi et de consolider leur développement tout en contribuant à la croissance des économies nationales.