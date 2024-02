​Démantèlement d'un réseau présumé de fabrication de cocktails Molotov : quatre (4) suspects arrêtés dans la forêt de Mbao

Des éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar ont mené une opération fructueuse dans la forêt de Mbao, mettant la main sur un lot de cocktails Molotov et des bouteilles d'essence. Cette intervention fait suite à des renseignements fournis par un agent infiltré de la gendarmerie. Depuis la saisie précédente de cocktails Molotov à Malika et l'arrestation de personnes ayant incendié un bus à Hann-Yarakh, les réseaux soupçonnés de fabriquer de tels engins étaient sous étroite surveillance. Les gendarmes-enquêteurs, grâce aux témoignages d'individus déjà arrêtés, ont ciblé des groupes spécifiques, les soumettant à une intense filature. L'infiltration de ces réseaux a permis de recueillir des informations indiquant que des individus envisageaient d'utiliser des cocktails Molotov lors des manifestations annoncées dans différentes localités du pays. Munis de ces renseignements, les gendarmes ont investi la forêt classée de Mbao et d'autres lieux de la banlieue. L'Observateur renseigne que l'opération a abouti à la découverte de onze (11) cocktails Molotov prêts à l'usage, ainsi que deux (2) bouteilles de vingt litres remplies d'essence. Les enquêteurs ont également identifié quatre (4) suspects, qui ont été neutralisé et placé en garde à vue.