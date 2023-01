​60 millions détournés à l’hôpital de Tivaoune : Un agent passe aux aveux

C’est l’étonnement et la stupeur dans la ville sainte de Tivaouane qui a appris avec émoi des rumeurs de détournement dans l’hôpital le plus important de la ville.

Cette rumeur vient d’être confirmée par l’identification d’un individu qui travaille au service de comptabilité de l’établissement, digne héritier d’Arsène Lupin. C’est une mission d’audit qui a découvert un trou de 60 millions de nos francs dévalués.

Et un agent du service comptabilité de ce centre de santé a été démasqué, selon dakarposte. Membre influent du SUTSAS, il est passé à table mais récuse le montant détourné.