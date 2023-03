« C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis. Cette citation, Dr Lansana Gagny Sakho se l’approprie envers Ousmane Sonko, et pour sa vision et pour son courage. « Malgré la fatigue malgré les calomniateurs malgré les agressions tu restes solide et déterminé. Dans ta destinée ton chemin doit être taillé dans du roc. S’ils avaient le dixième du centième de ta vision et de ton courage notre pays aurait une autre envergure. « Qu’on l’aime ou non, il est le seul homme politique sénégalais capable de mobiliser l’énergie positive de la jeunesse africaine à travers son leadership », a tenu, sur twitter, à faire savoir l’un des chargés de la coordination et du suivi des programmes politiques et du suivi de travaux des commissariats scientifiques de Pastef.