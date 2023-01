« Macky Sall a tout à perdre en recevant Mme Le Pen, il n’y gagne absolument rien », Madiambal Diagne

Les réactions se multiplient après la réception au Palais de Marine Le Pen par le Chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. Beaucoup de personnes parmi lesquels des politiciens, des activistes mais aussi des membres de la société civile ont dénoncé cette rencontre. Madiambal Diagne semble lui aussi ne pas apprécier la tenue de cet échange entre Macky Sall et la patronne du Rassemblement National. Selon l’Administrateur général du Groupe Avenir Communication/Journal Le Quotidien, la démarche manque de cohérence. « Macky Sall avait refusé de recevoir Éric Zemmour qui insultait les Africains et les Sénégalais en particulier. Quelle est la cohérence dans la démarche? », s’est-il demandé.

Le patron du journal Le Quotidien d’ajouter: « même les chefs d’Etats de pays membres de l’Union européenne rechignent à recevoir Marine Le Pen qui n’a portes ouvertes que chez Viktor Orban et Vladimir Poutine ». Madiambal estime que « Macky Sall a tout à perdre en recevant Mme Le Pen. Il n’y gagne absolument rien ».